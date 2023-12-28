Park halindeki kamyona ok gibi saplandı

Kaynak: İHA
Park halindeki kamyona ok gibi saplandı
Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 2. Bulvar'da saat 23.30 sıralarında, Hüseyin Çakır (22) idaresindeki 34 GHT 506 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yel kenarında park halindeki 28 K 6198 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Çakır ile aynı araçta bulunan Emir Can (18), İlkay Cem İzgi (19), Onur Kaya (25), Burak Fidan (20) ve Aşkın Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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