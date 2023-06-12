Park halindeki minibüs alev alev yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halinde bulunan şehir içi minibüsü alev alev yandı.

Park halindeki minibüs alev alev yandı

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde Hacı Ali Solak'a ait olan 02 M 2020 plakalı şehir içi minibüste henüz bilenmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

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Kısa sürede aracı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, hortumla yangına müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda minibüs hurda yığınına döndü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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