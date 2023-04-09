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Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı   

Adana’da park halindeki minibüs ve ticari araç alev alev yandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.  

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 21:14
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Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı   

Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı   
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanların ve alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bu sırada minibüsten çıkan alevler hafif ticari araca sıçradı ve hafif ticari araçta yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sebebiyle minibüste ve hafif ticari araçta hasar oluşurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı (İHA)                           

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