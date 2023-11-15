Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın çıktı. Araç durduğu yerde yandı.

KAYNAK: İHA
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü

Olay sabah saatlerinde Özkan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı.

Cadde üzerinde park halinde bulunan Kaan Öksüz'e ait otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Otomobilin yandığı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen Alaca Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ettiler. Dışardan yaptıkları müdahale ile yangını söndüremeyen itfaiye ekipleri, kazma yardımı ile motor kaputunu açtıktan sonra yangını söndürdüler.

Otomobilin hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, otomobilin yanma nedenin araştırıldığı bildirildi.

aw077044-03.jpg

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Uzun süre seks yapmamanın zararları Sağlık
Uzun süre seks yapmamanın zararları
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt Gündem
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak Ekonomi
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler? Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu Spor
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor Ekonomi
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor