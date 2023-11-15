Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü

Olay sabah saatlerinde Özkan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı.

Cadde üzerinde park halinde bulunan Kaan Öksüz'e ait otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Otomobilin yandığı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen Alaca Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ettiler. Dışardan yaptıkları müdahale ile yangını söndüremeyen itfaiye ekipleri, kazma yardımı ile motor kaputunu açtıktan sonra yangını söndürdüler.

Otomobilin hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, otomobilin yanma nedenin araştırıldığı bildirildi.