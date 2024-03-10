Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Burdur’da park yeri yüzünden komşusuna kızan bir şahıs, tüfekle komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı.

Burdur otomobiliyle Fevzi Paşa Caddesi’nde gelen N.D., karşı apartmanda oturan Gökhan Güler'e ait aracın yerine park edilmesi üzerine çöp konteynerinin başka bir tarafa alındığını görünce sinirlendi.

Aracından inen N.D. bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Güler'in otomobiline 7 el ateş etti.

Silah seslerini duymaları üzerine olay yerine gelen devriye görevindeki bekçiler, N.D.’yi etkisiz hale getirdi.

Olay esnasında evinde uyuyan Güler ise sesler üzerine camdan dışarıya baktığında polislerin aracının fotoğrafını çektiğini gördü.

Ardından aşağıya inen Güler, aracını görünce büyük bir şok yaşadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 71 yaşındaki N.D., polis ekiplerince karakola götürüldü.

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