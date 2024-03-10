Yozgat’ta iftar topu provası yapıldı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta iftar topu provası yapıldı
Yozgat’ta her yıl ramazan ayında, iftarın habercisi olarak kullanılan ramazan topunun provası gerçekleştirildi.

Yozgat’ta ramazan topu geleneği sürüyor. Şehirde, iftar vakitlerini bildiren iftar topu uygulamasının provası yapıldı. Ramazanın başlangıcından önce 3 pare top atışıyla yapılan prova, Belediye Başkanı Celal Köse'nin fitili ateşlemesiyle gerçekleşti.

Ramazan boyunca top atılacağını söyleyen Köse, “Bugün ilk sahurumuzu yapacağız ve bunun da bereketinden istifade edeceğiz. Ramazan barış, kardeşlik, yardımlaşma, bağışlanma demek. Ramazan-ı Şerifimizin tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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