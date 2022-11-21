Tehlikeli hastalığın ciddi belirtisi. ‘Basit saç kepeği’ diyerek geçiştirmeyin

Kafa derisinde görülen saç kepeği gibi problemlerin ciddi olacağı bildirildi. Saç kepeklerini gidermek için çeşitli yöntemler arandığı biliniyor. Saç kepeğinin genellikle yüzeysel olduğu düşünülüyor. Ancak yapılan araştırmaların sonucu şaşırtıcı olduğu bildirildi. Saç kepeği, parkinson hastalığının belirtisi olabileceği vurgulandı.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin bozulması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Hareketlerde yavaşlığa ve en temel ihtiyaçları yaparken bile zorluk yaşanmasına neden olan parkinson tüm yaşamı etkisi altına almasıyla biliniyor. Parkinson hastalığını erken teşhis ederek doğru tedaviye başlamak hastalığın gidişatı için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Parkinson hastalığının genellikle yaşlılarda görüldüğü düşünülse de bu hastalık gençleri de etkisi altına alabileceği bildirildi. Titreme, yavaş hareket ve geveleyerek konuşmak parkinsonun erken belirtileri olduğu biliniyor. Ancak yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip çoğu insan, "inatçı" kepek de dahil olmak üzere kafa derisi sorunlarından da muzdarip olduğu vurgulandı.

SİNİR SİSTEMİNİN BOZULMASINA NEDEN OLUYOR

British Columbia Parkinson Derneği'ne göre aşırı terleme, otonom sinir sisteminizin bozulmasına neden olur. Otonom sinir sisteminiz, kalp atış hızı, sindirim, kan basıncı ve terleme gibi vücudunuzdaki birçok otomatik işlevi kontrol eder. Sağlık kurumu şöyle açıklıyor: "ANS, vücuttaki terlemeyi ve diğer birçok işlemi kontrol eder ve Parkinson hastaları, terleme dahil olmak üzere bu süreçlerin bazılarını doğal olarak düzenleme becerisinde genellikle azalma yaşar."

KAFA DERİSİ PROBLEMLERİNE DİKKAT

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Parkinson hastalığının gelişimi aynı zamanda seboreik dermatitin (SD) başlamasıyla da ilişkilidir. Yeni bir çalışma, ciddi hareket semptomları olan kişilerde SD'nin daha yaygın olduğunu buldu. SD, genellikle kafa derisini etkileyen "yaygın bir cilt durumudur". PD'li kişiler üç kafa derisi probleminden muzdariptir. Mayo Clinic, pullu yamalar, iltihaplı kırmızı deri ve "inatçı kepek" olduğunu açıklıyor.

BİRÇOK PARKİNSON HASTASINI ETKİLİYOR

Sağlık kurumu şöyle açıklıyor: "Genellikle yüz, burun yanları, kaşlar, kulaklar, göz kapakları ve göğüs gibi vücudun yağlı bölgelerini etkiler. Pek çok laboratuvar çalışmasına göre, cilt durumunun Parkinson hastalığı olan hastaların yüzde 19 ila 59'unu etkilediği düşünülmektedir. SD alan Parkinson hastalarının kabaca yüzde 88'i yüzlerinde SD yaşarken, yüzde 70'i kafa derisi sorunları yaşıyor.

TERLEME PROBLEMLERİ DE PARKİNSON HAKKINDA UYARIYOR

Bazı araştırmacılar Parkinson hastalığında derideki doğal mikroorganizmaların bozulduğunu ileri sürmüşlerdir. Bir deney farklı bir açıklama önerdi: Parkinson hastalarında yüksek maya yoğunluğu. Parkinson hastalığı olan kişilerin yaşayabileceği başka sıra dışı semptomlar da vardır. Hem aşırı terleme (hiperhidroz) hem de yeterince terlememe (hipohidroz) durumun belirtileri olabilir.