Uzmanı açıkladı. Parkinson’da erken teşhis önemli

Parkinson hastalığının genellikle ileri yaşlarda meydana gelen sağlık problemleri ile baş gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Eftal Gürses Sevinç, “Parkinson ile mücadelede erken teşhis önemlidir. Uygun ilaçlarla ve doğru tedavi seçimi belirlenmelidir. Hareket ve egzersiz de ihmal edilmemeli. Böylece hastalık önemli ölçüde kontrol altına alınabilmekte ve yaşam kalitesi yükseltilebilmektedir” dedi.

“HAREKET SİSTEMİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLER”

Parkinson hastalığının genellikle ileri yaşlarda meydana gelen sağlık problemleri ile baş gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevinç, “Hastalık hastanın dinlenme halindeyken istemsizce bir uzvunun titremesi, sarsılması ile ortaya çıkan süreç hareketlerde yavaşlama, gövdede meydana gelen bir kasılma, el yazısı gibi ince hareket becerilerinde bozulma, hareket etmede veya yürümede zorluk, düşük tonlu konuşma, donuk yüz ifadesine sahip olmak, hareket direncinin azalması gibi adımlarla ilerler. Vücut duruşunda oluşan denge kayıpları hastanın hareket sistemini büyük ölçüde etkilemektedir’’ ifadelerine yer verdi.

“AKDENİZ TİPİ BESLENME İLE SÜREÇ YAVAŞLATILABİLİR”

Parkinson’un önlenebilen bir hastalık olmadığına değinen Uzm. Dr. Sevinç, “Akdeniz tipi beslenme ve düzenli egzersiz ile süreç yavaşlatılabilir. Eğer kişi Parkinson hastalığı ile karşı karşıyaysa, tercih edeceği gıdalar ve ilaçların kullanım süresi hakkında mutlaka doktoruna danışmalıdır” diye konuştu.

“HAREKET VE EGZERSİZ İHMAL EDİLMEMELİ”

Parkinson ile mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Sevinç, “Uygun ilaçlarla ve doğru tedavi seçimi belirlenmelidir. Hareket ve egzersiz de ihmal edilmemeli. Böylece hastalık önemli ölçüde kontrol altına alınabilmekte ve yaşam kalitesi yükseltilebilmektedir” şeklinde konuştu.

“DÜZENLENEN TEDAVİ ŞEMASI DİKKATLE UYGULANMALI”

Parkinson semptomlarını hafifletme konusunda etkili olan çeşitli tedavilerin mevcut olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Sevinç, bunları şu şekilde sıraladı: “Tanıyı erken koyup tedaviye erken başlamak, ana hedefi hastanın yaşam kalitesini artırmak olarak belirlemek, hasta ve yakınlarının tedaviye uyumunu sağlamak, ilaçların alınacağı zamanı ve gıdalarla ilişkisini öğretmek, düzenlenen tedavi şemasını dikkatle uygulamaktır”.