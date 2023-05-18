Parkta dehşet! Kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü…

Gaziantep’te, kavga ettiği kişilerce kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Parkta dehşet! Kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü…

Olay, öğle saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi’ndeki Masal Park’ta meydana geldi. Parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Özkurt, 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te kavga ettiği kişilerce kalbinden bıçaklanan Hüseyin Özkurt, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Özkurt’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Öte yandan polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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(Kaynak: DHA, İHA)

(Kaynak: DHA)

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