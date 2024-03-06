Parkta otururken ensesinden vuruldu

Kayseri Melihgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, kamelyada oturan Ş.S.'ye (16), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Ş.S. ensesine isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ş.S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Ş.S.'nin yakınları da sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.