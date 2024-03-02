Parti değiştiren isimlerin adaylıkları düşürüldü. YSK'ya itiraz edildi

AKP Bozkurt İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimler arasında bulunan Hamdi Cin, aday gösterilmeyince AKP’den istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı oldu. AKP Baklan İlçe Başkanlığı, Baklan İlçe Seçim Kurulu’na adaylıkla ilgili yoğun itirazda bulundu.

İlçe Seçim Kurulu, AKP Balan İlçe Başkanlığı’nın itirazını haklı bulunca, BBP konuyu İl Seçim Kurulu’na taşıdı. AKP’nin itirazını ret eden İl Seçim Kurulu, Hamdi Cin'in adaylığının geçerli olduğuna karar verdi.

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP’nin talebi üzerine durumu tekrar değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Hamdi Cin'in adaylığını düşürdü. YSK, İl Seçim Kurulu’nun kararını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesi ile kaldırarak Cin'in adaylığının düşürülmesi yönünde karar verdi.

NE OLMUŞTU?

YSK, benzer bir itirazın bulunduğu Baklan ilçesinde de BBP Belediye Başkan Adayı Nasuh Nasuh Altuntaş'ın adaylığını düşürmüştü.

AKP Baklan İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan temayül yoklamasına katılan isimler arasında yer alan Nasuh Altuntaş, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı olduğu ortaya çıkmıştı.