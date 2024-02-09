Partisinden utanan aday! İsminden utanan parti!

Olmaz olmaz demeyin oldu.

Türkiye’de 21 yıldır tek başına aday olan Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez adından utandı.

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ ise AK Parti’nin adından utandı.

Barlar sokağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gezersen -tabii gelirse- İzmir’de oy patlaması yaşanır. Yanlış anlama sakın AKP oylarında düşüş patlaması yaşanır.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı’nın, Millî Savunma Bakanlığı ile diğer bakanlıkların bana “sakıncalı gazeteci” uyguladıklarını yazdım.

Tek bir basın meslek kuruluşundan tek bir kelime açıklama gelmedi.

Tek bir özgür TV kanalı ve tek bir gazete de tepki göstermedi. Yazıklar olsun.

Sadece Yeniçağ web sayfası sahip çıktı. Canım Orhan Can’ıma şükranlarımı sunuyorum. Okurlarımdan ve izleyicilerimden gelen binlerce mesajın bazıları şöyle:

Adil Aşırım: Her gazetecinin kamuoyunu bilgilendirme hakkı var, bu hakkı kimse engelleyemez.

Sizin gibi deneyimli bir yazar/gazetecinin hem kamuya hem kamuoyuna konuları daha iyi değerlendirmesi açısından katkısı olur.

İnsanlar kolay yetişmiyor, ancak diktatörlüklerde insan kapasitesi boşa harcanır. Önünün kesildiğini gören insanlar nefes alamaz, insanlar nefes alamazsa siyaset (rejim) nefes alamaz.

İstifalar veya seçim, rejimin nefes alması içindir.

Rejim nefes alamazsa bütün dinamikler patlar, Kaos olur.

Emekli Albay Mustafa Tepeli: Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa; gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder. Siz 28 Şubat’ı tüm yönleriyle ele alırsanız, sizi sakıncalı görürler. Bir ülkenin satılmış basını varsa; düşman aramasına gerek yoktur. Altının halinden sarraf olan anlar. Saygılar.

İskender Osman: Onlar sakıncalı değil suçlu. Özgür kaleminize sağlık abim.

Okay Çelik: Şu anki durumunu doğru ve güzel anlatmışsınız. Ülkenin her konudaki durumunda bu; yandaş ve taraf olmak. Ondan olursan vatansever, karşıt görüş ve fikir bildirirsen vatan haini olursun.

Ülke demokratik yapısından ayrılıp tek adamlı kraliyet hükümlerine göre yönetilen ülke durumuna sokuldu. Devletin bütün kurumları siyasallaştı. Sözcümüz ve bizlerin temsilcisisin her zaman.

Nurzen Amuren: Değerli dost seni kabul etseler baş köşeye oturtsalardı sen de merak ederdin seni yakından tanıyan bizler de "Neden bu ilgi? Bu işte bir iş var" derdik.

Tarafsızlığın özgürce yazı yazma cesaretin gücün seni son yılların en iyi kalemlerinden biri yaptı. Hiç ödün vermedin. Söylemen gerekeni mertçe söyledin. Saldırılara aldırmadın 54 yılını boşa harcamadın. Seninle gurur duyuyoruz.

Ömer Faruk Sarıbaş: Geçmiş olsun Orhan Bey, Türk milleti sizi tanıyor, seviyor.

Mehmet Fidan: Durmak yok yola devam.

Ahmet Korkmaz: Sen bizler için sakıncalı değil gurur duyulacak gazetecisin. 70 yıldır seni ve aileni rahmetli dürüst gazeteci Faik amcayı ve sınıf arkadaşım rahmetli gazeteci Alirıza abini rahmetli gazeteci kardeşin Saruhan’ çok iyi tanırım. Sen doğru yoldasın baban ve kardeşlerin eminim bizler gibi seninle gurur duyarlar. İyi ki gazetecisin diyoruz.

Meral Diker: Sakıncalı Gazeteci yazını üzülerek okudum. Maalesef ülkemizin geldiği, getirildiği nokta bu. Herkes ağzına diline kilit vurmuş durumda. Sana kolaylıklar dilerim.

Nilgün Yalçın Aktürk: Neye ve kime göre sakıncalı? Gün ola devran döne...

Yavuz Altıntaş: Özgürlük ve liyakatin yerine toplumun biat etme kültürünü kabullenmesi isteniyor. Bu durumda herkesin mağdur olması mümkün. Aldırma, işini güzel yapıyorsun.

Tepeden tırnağa insanımız sadaka kültürüne alıştırıldı. Çağdaşlık ve ilkellik arasındaki fark budur. Bu insan onuruna hiç yakışmaz.

Örnek vereyim: Açlık sınırı 15.000 iken, TÜİK verisine göre emekliye bir ayda iki defa maaş güncellemesi yapıldı, yeterli olmadı mı belediyelerden biraz da harçlık verelim düşüncesi bu değil mi? Maalesef bu çağdaş devlet aklı değil.

Deniz Altıntaş: Sağlıkla, mutlulukla, erdemle milletine layık olmaya devam.

İsa Okutan: Bunlar bu emellerine hiçbir zaman nail olamayacaklar yalnız dikkatli ol kardeşim yolun açık olsun. Allah’ım seni korusun.

E. Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü: Değerli Orhan Bey; Onların sakıncalı demesi sizin şeref madalyası taşıyan bir gazeteci olduğunuzu gösterir. Allah şerlerinden korusun. Saygılar sevgiler sunuyorum