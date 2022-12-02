2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Partizanlığın geldiği son nokta! İnşaatta çalışmak isteyen vatandaşa “AKP’ye üye ol” dediler

Partizanlığın geldiği son nokta! İnşaatta çalışmak isteyen vatandaşa “AKP’ye üye ol” dediler

İşsizlikte yaşanan artış devam ederken AKP’ye yakın isimler rahatça istedikleri yerlerde iş bulabiliyorlar. İşsiz bir vatandaşın sözleri bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Karabük’te bir vatandaş, "Ben çok girmek istedim. Mesela bana burada eğitim araştırma hastanesi inşaattayken ‘AK Parti'ye üye ol’ dediler” şeklinde konuştu

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:01
Takip Et

Partizanlığın geldiği son nokta! İnşaatta çalışmak isteyen vatandaşa “AKP’ye üye ol” dediler

Partizanlığın geldiği son nokta! İnşaatta çalışmak isteyen vatandaşa “AKP’ye üye ol” dediler
+
Aa
-

 

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Karabük'te yurttaş ve esnaf ziyaretlerinde bulunuyor.

Kılınç’ın dinlediği bir yurttaş, daha önce bulaşıkçı olarak çalıştığını, şu anda ise işsiz olduğunu belirtti.

"MİLLETVEKİLLERİNİN YAKINI VARSA ALINIYOR"

İşsizliğin had safhada olduğunu söyleyen yurttaş, şunları söyledi:

“Daha önce erkek öğrenci yurtlarında temizlikçi ve bulaşıkçı olarak çalışmıştım. Şu an boştayım iş arıyorum. Karabük’te işsizlik had safhada. Bir tekelleşmiş bir vaziyette burası. Mesela milletvekillerine yakınlığınız varsa, aracı koyabilirseniz; onlar alınıyor işe. İŞKUR'a, TYP’ye nerede iktidar milletvekillerinin yakını varsa onlar alınıyor.

Normal vatandaş kesinlikle giremiyor. 6-7 yıldır burada bu İŞKUR çekilişlerinde tek noter oluyor. Ben de araştırdım konuyu. Daha önce milletvekillerinin yakınlarının isimleri veriliyormuş notere. Bunlar da çekilişte ismi çıkmış gibi gösteriyormuş. Mesela Araştırma Hastanesi… AKP il başkanının ve iktidar milletvekillerinin elinde.

"AKP'YE ÜYE OL DEDİLER"

Yüksel Mansur Kılınç ise “Yani sen bulaşıkçılık yapmak istiyorsun, onun için bile milletvekilinin listesine girmen lazım. Peki sen girmek istedin mi milletvekilinin listesine?" sorusuna ise yurttaş, "Ben çok girmek istedim. Mesela bana burada eğitim araştırma hastanesi inşaattayken ‘AK Parti'ye üye ol’ dediler. Benim üç çocuğum var. Ama maddiyattan dolayı, işsiz kaldığımdan dolayı eşim beni bıraktı” dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AHMET
2.12.2022 15:13
ya nasıl bir yalan bu  
 
vatandaş
2.12.2022 15:12
Bir sonraki adım AKP li olmayana su bile verilmeyecek.  
 
sancar
2.12.2022 15:08
Heryerde böyle, vatandaşa kuru ekmek bile verse bunlar akp ye üye olmadan mitinglere gitmeden vermezler..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.