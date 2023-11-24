Paşinyan konuşurken elektrikler kesildi, bakan azarı yedi: Daha ne kadar talimat vereyim?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşma yaptığı esnada elektriklerin kesilmesi üzerine, ilgili bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.

KAYNAK: AA
Paşinyan konuşurken elektrikler kesildi, bakan azarı yedi: Daha ne kadar talimat vereyim?

Ermenistan hükümeti YouTube sayfasından canlı yayınlanan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Nikol Paşinyan konuşurken elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle Paşinyan'ın konuşması kısa süre bölündü.

Cep telefonunun ışığında konuşmasına devam etmek zorunda kalan Paşinyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.

Paşinyan, bugün de bu konu ile ilgili olarak Başbakan Ofisi Direktörü ile görüştüğünü belirterek, "Biz sürekli olarak Ermenistan'da elektrik enerjisinin kalitesi konusunu gündeme getiriyoruz ancak sonrasında hiçbir şey yapmıyoruz. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor, 10 yıl sürekli olarak aynı konuda talimat veremem ki" dedi.

Ermenistan'daki elektrik sorununa değinen Paşinyan, "Ülkemizdeki elektrik (hatları) kalitesiz, bu binada da öyle. Ofislerde ışıklar sürekli yanıp sönüyor, burada da elektriğin kesilmesi sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

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