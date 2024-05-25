Paşinyan’ın helikopteri acil iniş yaptı. İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri düşmüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bulunduğu helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Dünya geçen hafta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan ölümcül kazayı konuşurken bugün de Paşinyan’ın uçağı acil iniş yaptı.

Paşinyan, konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yaptı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Paşinyan, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildir

İRAN CUMHURBAŞKANI HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmiş ve hepsi hayatını kaybetmişti.