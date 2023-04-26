Patates kızartması bakın hangi hastalığı tetikliyor

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre patates kızarmasının insan sağlığı üzerindeki yeni bir etkisi ortaya konuldu.

Patates kızartması bakın hangi hastalığı tetikliyor

Editör: Murat Öztürk

Patates kızartmasının mutfak içerisindeki yeri apayrı. Neredeyse tüm dünya mutfağının baş tacı olan patates kızartması içerdiği yağ ve nişasta sebebiyle özellikle diyetisyenler tarafından önerilmiyor.

RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Çin’de yapılan bir araştırma ise patates kızartmasının insan sağlığı üzerindeki farklı bir etkisini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre, kızarmış yiyeceklerin, özellikle patates kızartmasının sık tüketiminin, kızarmış yiyecekler yemeyen insanlara göre %12 daha yüksek kaygı riski ve %7 daha yüksek depresyon riski ile bağlantılı olduğunu buldu.

Kızarmış yiyecekler, obezite, yüksek tansiyon ve diğer sağlık etkileri için bilinen risk faktörleri olarak belirtilirken PNAS dergisinde yayınlanan makaleye göre ise, ''ruh sağlığı için kızarmış yiyecek tüketimini azaltmanın önemini vurguluyor''.

Bununla birlikte, beslenme üzerine çalışan uzmanlar, sonuçların ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve kızarmış yiyeceklerin zihinsel sağlık sorunlarına yol açıp açmadığının veya depresyon veya anksiyete belirtileri yaşayan kişilerin kızarmış yiyeceklere yönelip dönmediğinin kesin olmadığını söylüyor.

Çalışmada 11.3 yılda 140.728 kişiyi değerlendirildi. İlk iki yıl içinde depresyon tanısı konan katılımcılar çıkarıldıktan sonra, kızarmış yiyecek tüketenlerde toplam 8.294 anksiyete ve 12.735 depresyon vakası bulunurken, özellikle patates kızartmasının depresyon riskinde önceki yıla göre %2 artış olduğu bulundu.

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