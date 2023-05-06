Patlıcan sapı basuru böyle bitiriyor

İnsanların korkulu rüyası olan basuru patlıcan sapının bitirdiği ortaya çıktı.

Patlıcan sapı basuru böyle bitiriyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan patlıcan sapının faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan basuru patlıcan sapının bitirdiği bildirildi.

BASUR TEDAVİSİ İÇİN PATLICAN SAPI SUYU NASIL KULLANILIR?

Basur tedavisi için patlıcanın saplarını bıçakla soyun. Tencereye 1 litre kadar su ekleyin, patlıcanın saplarını kaynayan suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenirken tencerenin kapağını kapatın. Soğuyunca limon suyu ilave edebilirsiniz.

Hazırladığınız patlıcan sapı kürünü günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketmek yeterli. Bu süreçte acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli olarak uygulanan bu kür uygulandığında hemoroidi geçirmek için olumlu etkileri var.

PATLICAN SAPININ FAYDALARI

-Patlıcan sapı hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı gidermeye, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.

-A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur.

-C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur.

-Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar.

-Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcan sapı yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar.

-İnsülin direncini dengeler. Antioksidan yapısından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır.

-Bu kürü uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunuyor. Bu 5 günlük süreç içerisinde bulgur, domates, turşu, sirkeli, mayalı ve acılı (pul biber, isot ve acı biber)yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü bu besinler hemoriod gibi hastalıkları tetikleyebilir.

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