28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Patlıcan sapının müthiş faydaları nelerdir

Patlıcanın faydaları kısmen bilinir, peki ama ya patlıcan sapları? Patlıcan sapının faydaları gerçekten şaşırtıyor. İşte patlıcan sapının yararları…

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:25
Takip Et

PAtlıcan sapının yararları

Patlıcan sapının müthiş faydaları nelerdir
+
Aa
-

İŞTE PATLICAN SAPININ YARARLARI

Hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları bulunuyor.
İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı oluyor.
A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı gidermeye, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.

A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur.

C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar.

Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcan sapı yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar.

İnsülin direncini dengeler.

Antioksidan yapısından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
5
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
7
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Kömür fareleri yakalandı
﻿Kömür fareleri yakalandı
﻿Kömür fareleri yakalandı
﻿Fabrika yangını geceyi gündüze çevirdi 
﻿Fabrika yangını geceyi gündüze çevirdi 
﻿Fabrika yangını geceyi gündüze çevirdi 
﻿Erling Haaland'a yeni sözleşme. Kazanacağı paraya inanamayacaksınız
﻿Erling Haaland'a yeni sözleşme. Kazanacağı paraya inanamayacaksınız
﻿Erling Haaland'a yeni sözleşme. Kazanacağı paraya inanamayacaksınız
﻿Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.