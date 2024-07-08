Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti

Fener Rum Patrikhanesi’nin gayriresmi ABD temsilcisi Elphidophoros, Kıbrıs Barış Harekatı’nı hedef göstererek Türkiye’yi işgalci ilan etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılına özel düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elphidophoros, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 50 yıldır işgal altında olduğunu” iddialarında bulundu.

Elphidophoros, ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde yapılan 47. Din Adamları Laik Kongresi’ne “onur konuğu” olarak katılım sağladı. 3-4 Temmuz’daki toplantı sonrasında verilen konserde Türkiye aleyhinde konuşmalarda bulunuldu.

Toplantıya katılanlar arasında, Toplantıya Yunanistan Los Angeles Başkonsolosu Christina Balasopoulou ve Güney Kıbrıs’ın Los Angeles Fahri Başkonsolosu Andreas Kyprianidis da bulunuyordu.

‘BİR ON YIL DAHA İZİN VERMEYECEĞİZ’

"Kıbrıs: Kucaklaşmanın Ülkesi" isimli konserde kürsüde olan Başpiskopos, “işgalin hatırasını onurlandırmayı amaçladığını” ifade etti.

Elphidophoros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) varlığının yasa dışı olduğunu iddia ederek “Türk birliklerinin bu egemen ada devletinin üçte birini işgal ederek yasadışı şekilde ele geçirmesinden bu yana elli yıl geçti. Dünyanın bunu unutmasına izin vermemeliyiz: Kıbrıs, Yunan kimliği ve kültürünün mihenk taşıdır ve her zaman öyle kalacaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.

‘ADALET DAVASINI DÜNYAYLA PAYLAŞIN’

Başpiskopos, geceye katılanlardan “Kıbrıs'ın adalet davasını” dünya ile paylaşmalarını isteyerek ve cümlelerine şu şekilde devam etti:

“Barışçıl, adil ve hakkaniyetli bir çözüm kabul edilmeden bir on yılın daha geçmesine izin vermeyeceğiz. Kıbrıs'ın 10 bin yıllık tarihinin görmezden gelinmesine, hele ki unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

İstanbul Bakırköy doğumlu bir Türk vatandaşı olan Elphidophoros, “Bu bizim hikayemiz, bizim anlatımız ve bunu kimse bizden alamayacak.” cümlelerine yer vererek Türkiye’ye yönelik hadsiz çıkışta bulundu.

İŞGAL AÇIKLAMASI İLK DEĞİL

Başpiskopos, Temmuz 2021’de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. Yılına özel yapılan etkinlik kapsamında da Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci ilan etmişti.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini de unutmayacaklarını söyleyen Başpiskopos, KKTC ve Türkiye’nin işgalciliğine karşı mücadele etmeye geçmişe duydukları bir borç olduğunu vurgulamıştı.

Elphidophoros, ABD Başkanı Biden’in 2021’de sözde Ermeni Soykırımını benimseyen açıklamasını da “memnuniyetle karşıladıklarını” söylemişti.

ELPHİDOPHOROS KİMDİR?

ABD’deki görevinden önce Heybeliada Ruhban Okulu yöneticiliği ve Bursa Piskoposluğu görevlerini yapan Elphidophoros, Haziran 2019 yılında Lozan Barış Antlaşması hiçe sayılarak yasa dışı biçimde Bursa’dan ABD’ye tayin edilmişti.

ABD merkezli World Religion News’in haber sitesinde yer alan 22 Aralık 2017 tarihleri arasında Martin Banks imzasıyla yayınlanan bir analizde, Elphidophoros için Patrik Bartholomeos’un muhtemel varisi olduğu da ileri sürülmüştü.