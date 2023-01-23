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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ablası Gökçeda'da toprağa verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un ablası Zacharo Anastasiadou Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:22
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Patrik l.Bartholomeos'un ablası Gökçeda'da toprağa verildi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ablası Gökçeda'da toprağa verildi
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Yunanistan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiran Fener Rum Patriği I.Bartholomeos'un ablası Zecharo Anastasiadou (84) Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde toprağa verildi.



Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un ablası Zacharo Anastasiadou, 18 Ocak günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anastasiadou'nun cenazesi, bu sabah kara yoluyla önce Çanakkale'ye getirildi, ardından da Kabatepe'den 'Gökçeada-1' feribotuna alınarak cenaze aracıyla Gökçeada'ya götürüldü.



Anastasiadou için Gökçeada Zeytinliköy'deki doğduğu evin önünde tören düzenlendi. Törene, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ile yurt dışından çok sayıda metropolit ve din adamı katıldı.

Burada Bartholomeos ve ağabeyi Andon Arhondonis, taziyeleri kabul etti. Daha sonra cenaze Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis'in duaları eşliğinde Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi'ne taşındı. Yapılan töreninin ardından Zacharo Anastasiadou'nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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