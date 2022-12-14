14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜSİAD'dan feryat. Patronlar Kulübü iktidara 'böyle giderse' çıkışı yaptı

TÜSİAD'dan feryat. Patronlar Kulübü iktidara 'böyle giderse' çıkışı yaptı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor, böyle giderse ihracat yapılamayacak" dedi. Özilhan, ekonomi yönetiminin önceliğinin "kalıcı, tek haneli enflasyon" olması gerektiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:17
Takip Et

Patronlar Kulübü iktidara 'böyle giderse' çıkışı yaptı. TÜSİAD'dan feryat

TÜSİAD'dan feryat. Patronlar Kulübü iktidara 'böyle giderse' çıkışı yaptı
+
Aa
-

TÜSİAD, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor.

NB Ekonomim'de yer alan haberte toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

2030 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek yıl en fazla yüzde 3 büyüyebileceğiz

Cari açık finansmanı ekonomimizin yumuşak karnı olmaya devam ediyor

TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz

Yabancı sermaye gelmiyor, gelen de gayrimenkule geliyor

Enflasyon faiz makasısının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor

Önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz

Cari açığın finansmanında sorun yaşarsak ithalatta zorlanacağız

Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz

Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı

Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor, böyle giderse ihracat yapılamayacak

Piyasa ekonomisi yaklaşımı, zayıf noktalarına rağmen elimizdeki en iyi yaklaşım

Piyasa işleyişine uzun ve yoğun biçimde müdahale bozulmayı tetikler

Serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman tek bir alanla sınırlı kalmaz, zincirleme etki yapar

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
1
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
2
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
4
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
6
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
﻿Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
﻿Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
﻿Zamansız uykudaki ölümcül tehlike ortaya çıktı
﻿Zamansız uykudaki ölümcül tehlike ortaya çıktı
﻿Zamansız uykudaki ölümcül tehlike ortaya çıktı
﻿İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
﻿İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
﻿İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
﻿Morg girişinde trafik kazası
﻿Morg girişinde trafik kazası
﻿Morg girişinde trafik kazası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.