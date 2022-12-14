TÜSİAD'dan feryat. Patronlar Kulübü iktidara 'böyle giderse' çıkışı yaptı

TÜSİAD, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor.
NB Ekonomim'de yer alan haberte toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
2030 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek yıl en fazla yüzde 3 büyüyebileceğiz
Cari açık finansmanı ekonomimizin yumuşak karnı olmaya devam ediyor
TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz
Yabancı sermaye gelmiyor, gelen de gayrimenkule geliyor
Enflasyon faiz makasısının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor
Önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz
Cari açığın finansmanında sorun yaşarsak ithalatta zorlanacağız
Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz
Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı
Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor, böyle giderse ihracat yapılamayacak
Piyasa ekonomisi yaklaşımı, zayıf noktalarına rağmen elimizdeki en iyi yaklaşım
Piyasa işleyişine uzun ve yoğun biçimde müdahale bozulmayı tetikler
Serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman tek bir alanla sınırlı kalmaz, zincirleme etki yapar
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