TÜSİAD'dan feryat. Patronlar Kulübü iktidara 'böyle giderse' çıkışı yaptı

TÜSİAD, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor.

NB Ekonomim'de yer alan haberte toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

2030 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek yıl en fazla yüzde 3 büyüyebileceğiz

Cari açık finansmanı ekonomimizin yumuşak karnı olmaya devam ediyor

TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz

Yabancı sermaye gelmiyor, gelen de gayrimenkule geliyor

Enflasyon faiz makasısının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor

Önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz

Cari açığın finansmanında sorun yaşarsak ithalatta zorlanacağız

Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz

Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı



Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor, böyle giderse ihracat yapılamayacak

Piyasa ekonomisi yaklaşımı, zayıf noktalarına rağmen elimizdeki en iyi yaklaşım

Piyasa işleyişine uzun ve yoğun biçimde müdahale bozulmayı tetikler

Serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman tek bir alanla sınırlı kalmaz, zincirleme etki yapar