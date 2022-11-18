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  • TÜSİAD Başkanından Bakan Soylu'ya yanıt göçmen açıklaması. Soylu Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder demişti

TÜSİAD Başkanından Bakan Soylu'ya yanıt göçmen açıklaması. Soylu Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder demişti

Bakan Soylu, Suriyeliler gönderilirse Türkiye'de iş insanlarının buna isyan edeceğini ima etmişti. TÜSİAD Başkanı'ndan adeta Süleyman Soylu'ya yanıt niteliğinde göçmen çıkışı geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 19:15
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan Süleyman Soylu'ya yanıt göçmen açıklaması. Soylu Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder demişti

TÜSİAD Başkanından Bakan Soylu'ya yanıt göçmen açıklaması. Soylu Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder demişti
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Türkiye'de 3 milyon 762 bin Suriyeli göçmen olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 200 bin 950 Suriyelinin de vatandaşlık aldığını belirtti. Soylu göçmenlerin gönderilip gönderilmeyeceği tartışmasına ilişkin,  “Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri” yorumunda bulunmuştu. 

DHA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Soylu'nun bu açıklamasının ardından patronlardan farklı bir açıklama geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye’yi jeopolitik yönden bir tampon bölgeye çeviren, pek çok ilimizde demografik dengeleri de bozan mülteci anlaşmasının sürmesi giderek daha sakıncalı hale geldi. Alışveriş ilişkisi modelinin artık sona ermesi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında entegrasyonu hedefleyen, değer ve kural temelli ilişkinin yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi. 

Turan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün dünyasında demokrasileri zorlayan yapısal sorunların çözümünün; güvenilir ve iyi tasarlanmış kurum ve kurallardan geçtiğine, bu çözüme de küresel uzlaşıyla varılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle ülkemizde olduğu kadar dünyada da liberal demokrasilerin ve hukukun üstünlüğü anlayışının güncel sorunlara tatminkar çözümler üretebilmesini önemsiyoruz." 

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AKM
18.11.2022 00:59
örneğin al avrupada iş insanları kaçak çalıştırmıyor çokta mutlular bence onların gitmesine en çok sülo üzülecek kardeşim adamlar zaten vasıfsız nesine üzülsünler iyi kötü eğitmeye çalıştık  
 
Nesrin Kurnaz
17.11.2022 23:18
Hangi iş insanları akpnin rant peşinde koşan ucuz işgücü ve terörist sever tavanı ve ortasındakiler mi oluyormuş bu iş insanları?  
 
Tan
17.11.2022 23:14
Soylu istiklal bombacisi afrinden buraya gelmis ev tutmus is bulmus , adı da kacak , nasil oluyor ??? Ev bulabiyorvis bulabiliyor bomba patlatiyor ve sen sözde iç icleri bakanisin ??????  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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