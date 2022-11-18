TÜSİAD Başkanından Bakan Soylu'ya yanıt göçmen açıklaması. Soylu Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder demişti

Türkiye'de 3 milyon 762 bin Suriyeli göçmen olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 200 bin 950 Suriyelinin de vatandaşlık aldığını belirtti. Soylu göçmenlerin gönderilip gönderilmeyeceği tartışmasına ilişkin, “Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri” yorumunda bulunmuştu.

DHA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Soylu'nun bu açıklamasının ardından patronlardan farklı bir açıklama geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye’yi jeopolitik yönden bir tampon bölgeye çeviren, pek çok ilimizde demografik dengeleri de bozan mülteci anlaşmasının sürmesi giderek daha sakıncalı hale geldi. Alışveriş ilişkisi modelinin artık sona ermesi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında entegrasyonu hedefleyen, değer ve kural temelli ilişkinin yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Turan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün dünyasında demokrasileri zorlayan yapısal sorunların çözümünün; güvenilir ve iyi tasarlanmış kurum ve kurallardan geçtiğine, bu çözüme de küresel uzlaşıyla varılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle ülkemizde olduğu kadar dünyada da liberal demokrasilerin ve hukukun üstünlüğü anlayışının güncel sorunlara tatminkar çözümler üretebilmesini önemsiyoruz."