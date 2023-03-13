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Juventus'ta Pogba krizi

Juventus'a büyük şok. Yıldız futbolcu Pogba'dan kötü haber.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:24
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Paul Pogba antrenmanda sakatlandı

Juventus'ta Pogba krizi
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, antrenman sırasında sakatlandı.

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Juventus formasıyla sadece 35 dakika sahada kalabilen orta saha oyuncusu, aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sahalara dönmek için antrenmanlarını sürdüren Pogba'nın, sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde, frikik çalışması sırasında sakatlanan Fransız yıldızın, sahalardan 20 ile 30 gün arasında uzak kalabileceği ifade edildi.

Juventus'un geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Freiburg ile oynadığı maç öncesinde Paul Pogba, bu kez disiplin sorunuyla gündeme gelmişti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Massimiliano Allegri, İtalya basınına yaptığı açıklamada, Pogba'nın maçtan önceki gün düzenlenen takım toplantısına mazeretsiz geç kalması nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıklanmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda 91 maçta 11 gole imza atan Pogba, sezon başında Manchester United'dan Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti.

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