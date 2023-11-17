Pavyonda çalışan kadın: "Pavyonda çalışıyorum. Günlük 5-6 bin kazanıyorum. Pavyonda hayat var"

Pavyonda çalıştığını söyleyen genç kadının sözleri gündem oldu:
"Ben halimden memnunum.
Tarlayı satıp gelen amcalar bizi s**eceklerini düşünüyorlar.
Günlük 5-6 bin kazanıyorum. Pavyonda hayat var" diyen kadını çevredekiler "Bravo" diyerek alkışladı.
Pavyonda çalıştığını söyleyen genç kadının sözleri gündem oldu:"Ben halimden memnunum. Tarlayı satıp gelen amcalar bizi s**eceklerini düşünüyorlar. Günlük 5-6 bin kazanıyorum. Pavyonda hayat var" diyen kadını çevredekiler "Bravo" diyerek alkışladı.
Pavyonda çalıştığını söyleyen genç kadının sözleri gündem oldu:
"Ben halimden memnunum.
Tarlayı satıp gelen amcalar bizi s**eceklerini düşünüyorlar.
Günlük 5-6 bin kazanıyorum. Pavyonda hayat var" diyen kadını çevredekiler "Bravo" diyerek alkışladı.