Pavyonda çalışan kadın: "Pavyonda çalışıyorum. Günlük 5-6 bin kazanıyorum. Pavyonda hayat var"

Pavyonda çalıştığını söyleyen genç kadının sözleri gündem oldu:"Ben halimden memnunum. Tarlayı satıp gelen amcalar bizi s**eceklerini düşünüyorlar. Günlük 5-6 bin kazanıyorum. Pavyonda hayat var" diyen kadını çevredekiler "Bravo" diyerek alkışladı.