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Taneyle meyve sebze satışı pazarcıyı vurdu

Ekonomik krizin altında ezilen vatandaş, pazar alışverişini kilo ile değil artık gram ve taneyle yapıyor. İşleri iyice azalan pazar esnafı da akşam evine ekmek götürecek parayı kazanmakta zorlanıyor. 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:01
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Pazarda alım gücü düştü: Taneyle alım başladı

Taneyle meyve sebze satışı pazarcıyı vurdu
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Ekonomik krizin altında ezilen vatandaş, porsiyon küçültmek zorunda kalınca alışverişi kesti.  Pazarcı da ürün satamadığı için akşam evine ekmek götürecek parayı kazanmakta zorlanıyor

“GIDAYA ULAŞMAK ZOR”

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırma sonuçlarına göre, maddi yetersizlikten dolayı vatandaşlar tercih ettiği gıdaları ulaşmakta zorlanıyor. Her beş kişiden üçü, yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtiyor. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her tarafından durum aynı.

“HER ŞEY ÇOK PAHALI”

Pazarlarda hem satıcılar hem de vatandaş, durumun hiç iyi olmadığını söylüyor. Pancar satan Hasan Süt, "Milletin alım gücü yok. Geçen seneye göre 5 kilo alan 2 kilo alıyor, alamıyor pahalı diyor. Her şey pahalı, yapacak bir şey yok. Geçen sene mazot 6 liraydı şimdi 22 lira 23 lira"  ifadelerini kullandı

“KİLO İLE ALIM GRAMA KADAR DÜŞTÜ”

Çilek satıcısı Nesrullah Ünalan da  "Artık milletin kilo ile alım gücü olmadığından dolayı yarım kilo yazmak zorunda kalıyoruz. Yarım kiloyu da tek tük aldıklarından bazen 250 gram, 150 grama kadar düşüyor bu" diye konuştu. Bir başka pazar esnafı Samet Özgel ise "Gidişat iyi değil" dedi.

“CANIMIZ İSTİYOR AMA...”

Pazarda pancar almak isteyen Hasibe Köse ise durumunu şöyle anlattı: "Geçen sene 10 liraya alıyordum, 15'e alıyordum şimdi 20 lira diyor. Çok pahalı nasıl olacak şimdi? Canımız istiyor ama çocuk seviyor biliyor her zaman alıyorum. Cebimde 30 lira para kaldı."

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