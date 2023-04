Bayram gelmiş vatandaşın neyine! ''Artık et alamıyoruz, pabuç alamıyoruz, eşya alamıyoruz. Çocuklarımızı sevindiremiyoruz''

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Germencik ilçesinde pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Tüp satan bir esnaf “Geçen yıl 170 lira olan tüp fiyatı bu sene 360 lira oldu ama şu anda 340 liradan satıyoruz. Yine bu sıralarda büyük bir zam beklentisi var. Ham petrol fiyatlarında artış ve dövizin yükselişi var. Para dönmüyor, biz ayakta kalmakta zorlanıyoruz. Kar marjımız düşük, çok büyük sıkıntılar var çok” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİREMİYORUZ KARDEŞİM”

Bir yurttaş, Bülbül’e “Artık yeter, ortalık yangın yerine döndü. Artık et alamıyoruz, pabuç alamıyoruz, eşya alamıyoruz. Çocuklarımızı sevindiremiyoruz kardeşim artık yeter. Bıktım artık, kimseye bir şey diyemiyorum. Artık iyi insanlara, merhametli insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Artık yeter” diye dert yandı.

“UN FİYATLARINDAN DOLAYI FIRIN KAPATTIM”

Un fiyatlarına gelen fahiş zamlardan dolayı fırın kapattığını söyleyen bir simitçi esnafı, “Geçen yıl 2,5 lira olan simit şimdi 6 lira. Ben un fiyatlarından dolayı geçen sene fırın kapattım. 100 lira olan un fiyatları 400-500 lira oldu. Ondan dolayı iş yapamaz hale geldik ve fırını kapattık” diyerek yaşadığı zor durumu anlattı.

“50 KİLOGRAMLIK YEM 120 LİRAYKEN ŞİMDİ 390 LİRA”

Yem satan esnaf, CHP’li Bülbül’e süt ineklerinin kesildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Süt inekleri kesiliyor. Devletin 4 yıl önceki yanlış politikaları yüzünden kesiliyor. Dışarıdan et ve süt tozu alındığı için. Et de geldi sonra süt para etmedi vatandaş da süt ineklerini kesti. Şimdi de et fiyatları arttı. 50 kilogramlık yem fiyatı 120 lirayken şimdi 390 liradan satılıyor.”