Pegasus Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-19 Kasım tarihleri için pek çok seferini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre Pegasus iptal edilen uçak seferleri merak ediliyor. Peki, Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?

Pegasus Hava Yolları, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18-19 Kasım tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

AFAD İSTANBUL İÇİN UYARDI

AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı.

PEGASUS HANGİ SEFERLERİ İPTAL ETTİ?

Pegasus Hava Yolları iptal edilen uçak seferleri hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

‘’18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında Bilgilendirme

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.’’

PEGASUS İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ

18 KASIM 2023 PEGASUS İPTAL SEFERLER:

PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)

PC2860/61 SAW-OGU-SAW

PC4816/17 SAW-AYT-SAW

PC388/89 SAW-VKO-SAW

PC3300/01 IST-ADB-IST

PC2188/89 SAW-ADB-SAW

PC2668/69 SAW-ESB-SAW

PC4910/11 SAW-BJV-SAW (17 GİDİŞ- 18 DÖNÜŞ)

PC4710/11 SAW-ESB-SAW

PC283/84 SAW-TIA-SAW

PC758/59 SAW-BEY-SAW

PC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)

PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)

PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)

PC816/PC817 SAW-EBL-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)

PC2194/2195 SAW-ADB-SAW

PC2740/2741 SAW-ASR-SAW

PC4370/4371 SAW-AYT-SAW

PC2242/2243 SAW-BJV-SAW

PC2082/2083 SAW-ADA-SAW

PC801/802 SAW-CRL-SAW

PC2264 SAW-BJV

19 KASIM 2023 PEGASUS İPTAL SEFERLER:

Pc2532/33 SAW-EZS-SAW

PC310/11 SAW-BUS-SAW

PC4708/07 SAW-AYT-SAW

PC2182/83 SAW-ADB-SAW

PC4812/13 SAW-KYA-SAW

PC4834/35 SAW-ESB-SAW

PC2668/69 SAW-ESB-SAW

PC228/29 SAW-NQZ-SAW

PC2860/61 SAW-OGU-SAW

PC386/87 SAW-VKO-SAW

PC2500/01 SAW-VAN-SAW

PC2830/31 SAW-TZX-SAW (19 GİDİŞ - 20 DÖNÜŞ)

PC4572/73 SAW-ASR-SAW

PC2241 BJV-SAW

PC2678/2679 SAW-ESB-SAW

PC1273/1274 SAW-OSL-SAW

PC801/802 SAW-CRL-SAW

PC2552/2553 SAW-ERZ-SAW