Pegasus Sabiha Gökçen’den Rodos ve Midilli uçuşlarını başlatıyor

DHA’nın haberine göre, Pegasus’un Rodos uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rodos Uluslararası Havalimanı’na perşembe günleri saat 15:05 ve pazar günleri saat 07:00’te; Rodos Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise perşembe günleri saat 17:05 ve pazar günleri saat 09:00’da düzenlenecek. Pegasus’un Midilli uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Midilli Uluslararası Havalimanı’na perşembe günleri saat 09:55 ve pazar günleri saat 10:10’da Midilli Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise perşembe günleri saat 11:45 ve pazar günleri saat 12:00’da düzenlenecek.