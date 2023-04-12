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Pegasus Sabiha Gökçen’den Rodos ve Midilli uçuşlarını başlatıyor

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen’den Yunanistan’ın iki adasına uçuşlarını başlatıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Rodos’a ve Midilli’ye haftanın ikişer günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:08
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Pegasus Rodos ve Midilli uçuşlarını başlatıyor

Pegasus Sabiha Gökçen’den Rodos ve Midilli uçuşlarını başlatıyor
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DHA’nın haberine göre, Pegasus’un Rodos uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rodos Uluslararası Havalimanı’na perşembe günleri saat 15:05 ve pazar günleri saat 07:00’te; Rodos Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise perşembe günleri saat 17:05 ve pazar günleri saat 09:00’da düzenlenecek. Pegasus’un Midilli uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Midilli Uluslararası Havalimanı’na perşembe günleri saat 09:55 ve pazar günleri saat 10:10’da Midilli Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise perşembe günleri saat 11:45 ve pazar günleri saat 12:00’da düzenlenecek.

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