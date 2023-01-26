Pekmezi asla böyle tüketmeyin!

Depresyona karşı bile etkili olduğunu bilinen pekmez, vücudun tatlı ihtiyacını da sağlıklı bir şekilde karşılamaya olanak sağlıyor. Faydaları saymakla bitmeyen pekmezin, dikkat edilmesi gereken bir tarafı var. Pekmez tüketiminde öyle bir detay var ki... Kaçırdığınız taktirde hastalıklara fırsat verebilirsiniz.

Gelişim çağındaki çocukların kemiklerini güçlendiren pekmez, hızla ve sağlıkla büyümelerine de katkı veriyor. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltırken, tansiyon sorununa da çare bulmaya yardımcı oluyor. Ayrıca vücutta demir eksikliği varsa, kesinlikle pekmez tüketin.

Balgam söktürücü olan pekmez, kış hastalıklarını da kişiden uzak tutuyor. Gribal enfeksiyonlara iyi geliyor ve solunum yollarını destekliyor. Kabızlığa iyi gelen pekmez, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Tam bir demir deposu olan pekmez; aşırı yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı kalp atışı gibi bir dizi sorunun ortadan kalkmasını sağlıyor.

Bu kadar faydalı olan pekmezin tüketimi ise bazı durumlarda ölüme yol açabiliyor.

Pekmezin üretimi sırasında yüksek ısılarla karşılaşmaması gerekiyor. Düşük ısıda pişmiş pekmez çok sağlıklıyken, yüksek ısıda pişenler ise kanserojen madde içeriyor. Diyetisyen Eda Ünal pekmez tüketiminde dikkat çekenlere değindi:



"Pekmez özellikle gelişim çağında olan çocuklarda ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yetişkinlerde de kullandığımız bir besin, sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde bir veya iki yemek kaşığını uygun porsiyon olarak görüyoruz, küçük çocuklarda da bir veya 2 tatlı kaşığı şeklinde yükletilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına tüketilmesinden ziyade kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyerek tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle küçük çocuklarda yedikleri yiyeceklerde şeker kullanmak yerine pekmezi tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz. Pekmez yüksek sıcaklıklarda pişirerek kullanıldığında, 70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulunabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var"