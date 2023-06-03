Pelikan grubu Erdoğan’a karşı harekete geçti. Düğmeye bastılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın açıklamalarından önce kulisler hareketlendi, ekonomi başta olmak üzere bakanlıklara hangi isimlerin geleceğine dair birçok iddia atıldı. Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine geleceği ihtimali kuvvetlenirken yeni kabinede adı geçenlerden birisi de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

"NE KADAR ABARTILDI, NE KADAR PARLATILDI..."

Albayrak ekibinin oluşturduğu bilinen Pelikan yapılanması da Mehmet Şimşek’e karşı harekete geçti. Albayrak’a yakın medya kuruluşları bakanlık dönemlerindeki ‘başarılarını’ hatırlatan haberlere sıklıkla yer verirken Erem Şentürk, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun yazısında, Mehmet Şimşek’in abartıldığını ileri sürdü. “Erdoğan’ın olduğu yerde herkes gaza basabilir abartmamak lazım. Nedir yani. Ne kadar abartıldı” diyerek Mehmet Şimşek’i hedef alan Şentürk, Türkiye’nin mevcut politikalarına devam etmesi gerektiğini belirtti.

"GÖK GÜRÜLTÜLERİ, ŞİMŞEKLER..."

Erdoğan’ın varlığına vurgu yapan Erem Şentürk, şunları kaydetti:

“Ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı… ne oluyor?

‘Tam yetki’, ‘Özel yetkiler’, ‘Büyük kurtarıcı’, ‘Zembille gelen dahi’, ‘Ortodoks Ekonominin son rahibi’,

Gök gürültüleri, şimşekler…Ne oluyor? Erdoğan var.

İster Mehmet Şimşek isterse Mahmut Yıldırım gelsin, kim nereye geliyorsa gelsin. Erdoğan var. En son, ‘Son Büyük Ekonomi Bükücü’ olarak Kemal Derviş geldiğinde böyle hava esiyordu.

Türkiye kurtarılması gereken bir noktada değil. Kimin kurtarıcıya ihtiyacı varmış? Temel ekonomi göstergelerinin hiçbirinde sıkıntı yok. Türkiye’nin döviz kuru ve enflasyon dışında başka hiçbir sorunu yoktur.”