Pelikan Mehmet Şimşek’e karşı harekete geçti. Hilal Kaplan’ın eşi zam eleştirisi yaptı

İktidara yakınlığı ile bilinen Hilal Kaplan'ın eşi Emre Efser, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zamlarını eleştirdi. Öte yandan Pelikan grubunun Mehmet Şimşek'e karşı harekete geçtiği iddia edilmişti.

Pelikan Mehmet Şimşek’e karşı harekete geçti. Hilal Kaplan’ın eşi zam eleştirisi yaptı

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması öncesinde Albayrak ekibinin oluşturduğu bilinen Pelikan gurubunun Mehmet Şimşek'e karşı harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Albayrak’a yakın medya kuruluşları bakanlık dönemlerindeki ‘başarılarını’ hatırlatan haberlere sıklıkla yer verirken Erem Şentürk, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun yazısında, Mehmet Şimşek’in abartıldığını ileri sürmüştü.

Pelikan grubu olarak bilinen gazetecilerin tanınan isimlerinden Hilal Kaplan ile evlenen Emre Efser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iktidarı eleştirdi.

Efser'in paylaşımında Mehmet Şimşek'i ve ekonomi yönetimini hedef aldığı görüldü.

Emre Efser'in paylaşımı şöyle:

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