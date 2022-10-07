﻿Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı.
Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu.
Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu.
Kavak Yelleri adlı dizi ile adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokula Arı Koleji’nde başladı.
Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi.
Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Birçok reklam filmlerinde de oynadı.
Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı. TRT Okul'da 'Bir Evde' adlı hayvan bakımı programını sundu.
Show TV'de 'Pelin Karahan ile Nefis Tarifler' adlı yemek programını sundu.
Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.
24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.
Pelin Karahan'ı en son başrolünü Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural ve Tayanç Ayaydın'la paylaştığı TRT 1'de yayınlanan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde ekranlarda gördük.
Son zamanlarda verdiği kilolarla devamlı gündem olan Karahan, şimdi de yeni tarzı ve imajıyla gündemde.
Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düşen ve bugünkü görüntüsünü elde eden Karahan, saç imajını ve rengini de değiştirdi.
Pelin Karahan, son olarak bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.
Kırmızılar içinde poz veren Karahan, o fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.
Güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.
İşte o fotoğraflar...