7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Seneler önce yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisindeki Aslı rolüyle hem oyunculuğuyla dikkat çeken hem de adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, All dergisinin yeni sayısı için poz verdi. Ünlü oyuncu pozlarıyla mankenlere taş çıkarttı.

Galeri Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:32
Takip Et
1/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

2/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı.

3/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu.

4/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu.

5/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Kavak Yelleri adlı dizi ile adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokula Arı Koleji’nde başladı.

6/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi.

7/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Birçok reklam filmlerinde de oynadı.

8/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı. TRT Okul'da 'Bir Evde' adlı hayvan bakımı programını sundu.

9/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Show TV'de 'Pelin Karahan ile Nefis Tarifler' adlı yemek programını sundu.

10/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.

11/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

12/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Pelin Karahan'ı en son başrolünü Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural ve Tayanç Ayaydın'la paylaştığı TRT 1'de yayınlanan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde ekranlarda gördük.

13/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Son zamanlarda verdiği kilolarla devamlı gündem olan Karahan, şimdi de yeni tarzı ve imajıyla gündemde.

14/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düşen ve bugünkü görüntüsünü elde eden Karahan, saç imajını ve rengini de değiştirdi.

15/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Pelin Karahan, son olarak bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

16/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Kırmızılar içinde poz veren Karahan, o fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

17/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

Güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

18/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

İşte o fotoğraflar...

19/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

20/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

21/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

22/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

23/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

24/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

25/25
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
6
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
7
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak
﻿Bel kaymasıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar
﻿Bel kaymasıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar
﻿Bel kaymasıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar
﻿Sevgilisiyle öpüştü hastanelik oldu 
﻿Sevgilisiyle öpüştü hastanelik oldu 
﻿Sevgilisiyle öpüştü hastanelik oldu 
﻿KİPTAŞ İstanbul'u yenilemeye hazır
﻿KİPTAŞ İstanbul'u yenilemeye hazır
﻿KİPTAŞ İstanbul'u yenilemeye hazır
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı
﻿Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı
﻿Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı
﻿Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
﻿Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
﻿Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
﻿Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
﻿Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
﻿Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
﻿Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...
﻿Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...
﻿Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Adıyaman’da bulundu. Başarılı askerlerin ödülüydü. Tam 1800 yıllık
﻿Adıyaman’da bulundu. Başarılı askerlerin ödülüydü. Tam 1800 yıllık
﻿Adıyaman’da bulundu. Başarılı askerlerin ödülüydü. Tam 1800 yıllık
﻿Bir mimarın elinden çıkmış gibi mükemmel karınca şehri. Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
﻿Bir mimarın elinden çıkmış gibi mükemmel karınca şehri. Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
﻿Bir mimarın elinden çıkmış gibi mükemmel karınca şehri. Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
﻿Sümela Manastırı için flaş karar! Yakup, Nurten, Erol ve Hüseyin’e ‘kötü’ haber
﻿Sümela Manastırı için flaş karar! Yakup, Nurten, Erol ve Hüseyin’e ‘kötü’ haber
﻿Sümela Manastırı için flaş karar! Yakup, Nurten, Erol ve Hüseyin’e ‘kötü’ haber
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz çıktı. Evleneli 3 ay olmamıştı
﻿Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz çıktı. Evleneli 3 ay olmamıştı
﻿Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz çıktı. Evleneli 3 ay olmamıştı
﻿TOKİ başlanmamış işe tamamlama ihalesi açtı
﻿TOKİ başlanmamış işe tamamlama ihalesi açtı
﻿TOKİ başlanmamış işe tamamlama ihalesi açtı
﻿Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı
﻿Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı
﻿Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.