Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan güzel haber. Apar topar ameliyata alınmıştı

Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle dün acilen ameliyata alınmıştı. Güntay geçirdiği ameliyatın ardından taburcu oldu.

Olayın duyulmasının ardından Pelin Karahan sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı:

“Eşim Akciğer Embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında.” Ameliyat sonrası bir gece hastanede müşahede altında tutulan Güntay, dün doktor kontrolü sonrası taburcu oldu.

