Pelin Karahan pahalılıktan dert yandı! ''Evde yemek daha uygun''

Pelin Karahan, tatil dönüşü ayağının tozuyla alışverişe çıktı. Bir süredir Bodrum’da tatilde olduğunu ve evdeki eksiklikleri tamamlamak için alışverişe çıktığını ifade eden Karahan, pahalılıktan dert yandı.

Kendi yazlığının plajından denize girdiğini söyleyen Pelin Karahan "Bodrum'da nüfus olarak bir yoğunluk var tabii ama biz yazlığımızda olduğumuz için bizi pek etkilemedi.

Ben kendi evimde plajımızdan girdiğim için beachlere gitmedim. Ama tabii fiyatlar çok uçuk! Özellikle restoranlar... Biz daha çok evde yedik. Evde yemek daha uygun yani" dedi.

“KISA SÜREDE 10 KİLO VERDİM”

Geçtiğimiz yıldan bu yana 10 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Karahan, eski fotoğraflarına bakınca şimdi daha iyi hissettiğini belirtip "Kısa sürede 10 kilo verdim. Eski fotoğraflarıma bakınca yüzüm daha tombuldu, şu an daha iyi hissediyorum" dedi.