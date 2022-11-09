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Pelin Karahan'a büyük şok. Eşi apar topar ameliyata alındı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hastanelik oldu. Güntay emboli nedeniyle acilen ameliyata alındı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:23
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Pelin Karahan'dan kötü haber! Eşi Bedri Güntay apar topar ameliyata alındı

Pelin Karahan'a büyük şok. Eşi apar topar ameliyata alındı
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan büyük bir şok geçirdi. Oyuncunun eşi Bedri Güntay emboli nedeniyle acilen ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus’ta bir hastanede yatan Bedri Güntay’ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.

Bu nedenle ünlü oyuncunun eşine Florence Nightingale Hastanesi’nde anjiyo yapıldı.

Karahan’ın yüzü olduğu kolajen markasının yarın yapılacak tanıtımı da bu nedenle iptal edildi. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay’ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.

Başarılı bir operasyon geçiren Bedri Güntay, hastanede gözetim altında tutuluyor. Pelin Karahan, eşinin son durumunu sosyal medya hesabından anlattı...

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