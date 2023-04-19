Pelin Öztekin bikinili pozlarını paylaştı. 93 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Mide ameliyatı olarak 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin, yaz sezonunu açtı. Alanya'ya giden oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Pelin Öztekin bikinili pozlarını paylaştı. 93 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki rolüyle hafızalara kazınan Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olarak 93 kilo verdi.

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Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Rasim Öztekin'in kızı, üyesi olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için Alanya'ya gitti. Maç öncesi güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, denize girmeyi ihmal etmedi.

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"YAZ BENİM İÇİN BAŞLADI"

Tatil sezonunu açan Pelin Öztekin, Alanya'da denize girerken poz vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabından renkli bikinisiyle denizde verdiği pozları yayınlayan Öztekin, "Yaz benim için daha yeni başladı" yorumunu yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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