Pelin Öztekin'in Mauro Icardi yorumu olay oldu! Kahkahalar havada uçuştu

Dijital iletişim ajansı X İletişim sektördeki 5'inci yılını ve Dubai’ye kadar büyümesini eğlenceli bir partiyle kutladı. Eğlenceli geceye birçok ünlü isim de renk kattı.

Oyuncu Pelin Öztekin de geceye katılanlar arasındaydı. Basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaz sezonunu açtığını söyleyen 35 yaşındaki ünlü isim, "Ben Alanya'da aslında yazı açtım. Şimdi İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz" diyerek gülümsedi.

'ÇOK YAKIŞIKLI AMA...'

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, gazetecilerin şakalaşmak amacıyla sorduğu, "Bir Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna kahkahalar ile cevap vererek; şu ifadeleri kullandı:

"Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence."

