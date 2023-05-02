Pelkas'a talip çıktı. Eski kulübü Yunan yıldızın peşinde

Fenerbahçe'nin sezon başında Championship kulüplerinden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiraladığı Dimitrios Pelkas'a eski kulübü talip oldu.

OPSİYONU KULLANILMADI

Spor Time sitesinde yer alan habere göre; Sarı-lacivertli takımın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan yıldızın opsiyonunu kullanmadığı belirtildi. Haberin detayında Dimitrios Pelkas'ı Yunanistan Ligi ekiplerinden eski kulübü PAOK yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE ESİP GÜRLEMİŞTİ

Pelkas, bu sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Pelkas, Sarı Lacivertli formayla çıktığı tüm kulvarlarda 67 maçta forma giydi. Yunan oyuncu 13 gol ve 8 asist ile oynamıştı.