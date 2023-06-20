Pembe dizilerin unutulmaz oyuncusu Rosario Zuniga hayatını kaybetti

Meksika Ulusal Aktörler Derneği, ünlü oyuncu Rosario Zuniga'nın 59 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pembe dizilerin unutulmaz oyuncusu Rosario Zuniga hayatını kaybetti

Oyuncu Rosario Zuniga'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Zuniga'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi Meksika Ulusal Aktörler Derneği duyurdu.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Yapılan açıklamada, "Ulusal Aktörler Derneği, meslektaşımız Rosario Zuniga'nın ölümünden derin üzüntü duyuyor. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. Huzur iyinde uyu" ifadelerine yer verildi.

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Rosario Zuniga, ilk çıkışını 1975'te 'Los Supervivientes de los Andes' filmiyle yapmıştı. Zuniga, ayrıca 1985'ten bu yana Televisa, TV Azteca, Argos ve Telemundo'da 15'ten fazla pembe dizide rol almıştı.

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