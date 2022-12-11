Penaltı kaçıran Harry Kane'den flaş itiraf

Sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası'na veda eden İngilizler, Kane'nin penaltıyı gole çevirmesi halinde maçı uzatma dakikalarına götüreceklerdi.

Harry Kane, İngiliz gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben mahvoldum, takım mahvoldu. Bu Dünya Kupası'nda özel bir şey başarabileceğimize dair inancımız tamdı ama her şey küçük ayrıntılara iniyordu.

Maç sırasında üstündük. Daha şanslı olduğumuzu düşündüm. Her şey bizden yanaydı.

Sonuçta iş infaza geliyor. Ben o penaltıyı kaçırdım. Kaptan olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum.

Arkadaşlarımla, takımla gurur duyabilirim, yaptıklarımız için birbirimizle gurur duyabiliriz.

Bu sonuç bir süre acıtacak ama gelecekğe hazırlanmak için kendimizi toparlayacağız."