Harry Kane'nin Dünya Kupası'nda kaleyi bulan ilk şutu gol oldu

2022 Dünya Kupası öncesi gol krallığı için bahisçilerin bir numaralı adayı İngiltere Milli Takımı'nın santrforu Harry Kane, son 16 turundaki Senegal maçına kadar gol atamamıştı.

Kane, grup maçlarında kaleye bir şut bile isabet ettirememiş, ancak 3 asistle takımının son 16 turuna kalmasında rol oynamıştı.

Kane kaleyi bulan ilk şutunu Senegal maçında 45+3'te attı. Bu da gol oldu.

Böylece Kane, 2022 Dünya Kupası'nda ilk golünü atmış oldu.