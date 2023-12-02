Pençe- Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Pençe- Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. denildi.

Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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