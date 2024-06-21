Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen vatan evladının son vasiyeti yürek yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen vatan evladının son vasiyeti yürek yaktı

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, şehit düşmeden önce çekilmiş videosu ortaya çıktı. Şehidin son vasiyeti yürek dağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta P.Asb.Çvş. Mehmet Ali Horoz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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ŞEHİDİN VASİYETİ YÜREK DAĞLATTI

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan P.Asb.Çvş. Mehmet Ali Horoz’un şehit olmadan önceki videosu ortaya çıktı.

Kahraman asker, videoda komutanın kendisini rüyasında şehit olduğunu gördüğünü söyledi. Videoda kahraman asker, şehit olduğu takdirde vasiyetini de açıkladı.

Horoz, vasiyeti olarak şehit olduğu takdirde bir Afrika ülkesinde bir su kuyusu açılmasını istedi.

Kahraman asker, videonun sonunda “Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz” dedi.

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