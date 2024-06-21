Pençe Kilit'ten yüreğimizi yakan haber: 1 vatan evladı şehit

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pençe Kilit'ten yüreğimizi yakan haber: 1 vatan evladı şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta P.Asb.Çvş. Mehmet Ali Horoz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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