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Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

TSK tarafından sınır ötesine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı devam ederken, Suriye sınırında askeri araç hareketliliği yaşandığı bildirildi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:02
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Pençe-Kılıç Hava Harekatı devam ederken Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
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Türkiye'nin Irak’ın kuzeyindeki ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı devam ederken, Suriye sınırında askeri araç hareketliliği yaşandı.

Gaziantep istikametine seyir eden konvoydaki frekans karıştırıcı sistemlerin bulunduğu çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araç, mühimmat ve malzeme taşıyan zırhlı araçlar ile mühimmat ve malzeme saklamada kullanılan konteynerleri taşıyan kamyonetler, Nizip ilçesinde görüntülendi.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na doğru hareket eden zırhlı araçların yapılacak görev tanziminin ardından Suriye içinde ya da sınırdaki görev yerlerine gitmesi bekleniyor.

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﻿Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
﻿Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
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