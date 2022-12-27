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Pençe-Kilit operasyonu şehidine son veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:04
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Pençe-Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonu şehidine son veda
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Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

Şehidin küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşini, baba Ali Korkmaz teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz'ın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin annesi Fadile, babası Ali Korkmaz ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve vatandaşlar katıldı.

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