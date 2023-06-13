Pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu

İstanbul Üsküdar'da evinin penceresinden sokaktaki kavgayı izleyen 32 yaşındaki Fahrettin Turun, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu

DHA’nın haberine göre, Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta pazar akşamı saat 20.00 sıralarında iddiaya göre iki grup kavga etmeye başladı. Kavga sırasında gruptakiler silahla etrafa ateş etti. Sesler üzerine sokaktaki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan Fahrettin Turun (32), pencereye çıkarak kavgayı izlemeye başladı. Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun'a isabet etti. Kalbinden vurulan Turun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Turun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fahrettin Turun'un evli ve 2 çocuk babası, eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Turun, Üsküdar'da toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI

Gürkan Gökçek, "İki taraf kavga ediyor. Mahallemizin çok efendi sevilen bir çocuğu, 4'üncü kattan kavgayı seyrederken atılan ateşle kalbinden vuruldu. Olduğu yerde öldü. Bütün mahalle çok üzgünüz. Dün defnettik. Kimsenin kalbini kırmazdı. İyiliksever biriydi" dedi.

Olayla ilgili konuşan Şerife Pil de "Burada silahlar atıldı. Çocuk anlamadan bir anda vuruldu. Kavgayı izlerken vuruldu. Durup dururken genç çocuk gitti. Ailesi üzüldü" diye konuştu.

Selim Karahanoğlu ise, "Mahallede birileri kavga etti. Sarhoşlardı. Buradan geçerken silahla ateş etmişler. Evinin penceresinden bakarken arkadaşımızın kalbine gelmiş" dedi.

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