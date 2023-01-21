Altay'ı farklı mağlup etti. Pendikspor deplasmanda kazandı

TFF 1. Lig'de Pendikspor, deplasmanda ligde zor günler geçiren Altay ile karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan taraf Pendikspor'du. 25. dakikada Kappel'in asistinde golü atan Thuram, maçtaki gol perdesini açtı.
Paixao ile 45+8'de penaltı ile golü bulan Altay, ilk yarıyı beraberlikle bitirmeyi başardı.
İkinci yarıya Pendikspor yine hızlı başlayan taraf oldu.
62. dakikada Thuram'ın asistinde Kappel'in golü ile skor 2-1 oldu.
69. dakikada Ahmet Ildız ve 90+4. dakikada Thuram'ın golüyle maç 4-1'lik skorla Pendikspor'un galibiyeti ile sona erdi.
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