Pendikspor Fenerbahçe maçının stadı açıklanınca ortalık ayağa kalktı. Fenerbahçe taraftarını sinirlendirecek gelişme

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olacak.

TFF, mücadelenin 1960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

ÇOK AZ SAYIDA FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇI İZLEYECEK

Bu karar Fenerbahçeli taraftarları sinirlendirdi.

Eğer Pendikspor, misafir tribün kapasitesini alt sınır olan yüzde 5 oranında tutarsa karşılaşmayı sarı-lacivertlilerden sadece 98 taraftar izleyebilecek.

Pendikspor-Fenerbahçe maçı, 29 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrıldı.