TFF'den Pendikspor-Galatasaray maçı öncesi stat kararı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
MAÇ PENDİK STADYUMU'NDA OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada Pendikspor-Galatasaray maçının Pendik Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.
Pendikspor-Galatasaray mücadelesi 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU
Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ve Fenerbahçe mücadele etmiş sarı-lacivertlilerde Fred Becao ve Samet saha koşulları yüzünden sakatlanmıştı.
Yaşanan sakatlıkların ardından Galatasaray taraftarları kendi maçlarının burada oynanmamasını istemiş Fenerbahçeliler ise bu isteğe itiraz etmişti.