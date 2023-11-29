TFF'den Pendikspor-Galatasaray maçı öncesi stat kararı

Siltaş Yapı Pendikspor ile Galatasaray'ın mücadele edeceği karşılaşmanın Pendik Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
TFF'den Pendikspor-Galatasaray maçı öncesi stat kararı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

MAÇ PENDİK STADYUMU'NDA OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada Pendikspor-Galatasaray maçının Pendik Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

Pendikspor-Galatasaray mücadelesi 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU
Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ve Fenerbahçe mücadele etmiş sarı-lacivertlilerde Fred Becao ve Samet saha koşulları yüzünden sakatlanmıştı.

Yaşanan sakatlıkların ardından Galatasaray taraftarları kendi maçlarının burada oynanmamasını istemiş Fenerbahçeliler ise bu isteğe itiraz etmişti.

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